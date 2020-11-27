У Грузії фіксують рекордне зростання випадків COVID-19

У Грузії зафіксували новий рекорд заражень коронавірусом після оголошення про посилення карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ехо Кавказу.

Як заявив заступник глави операційного штабу міжвідомчої ради по боротьбі з COVID-19 Бердія Сичинава, за добу в країні виявили 4780 нових випадків коронавірусу (днем раніше 3801). Це - максимальний показник за весь час пандемії, йдеться в повідомленні.

Кількість жертв COVID-19 у Грузії зросла до 1161. В уряді повідомили, що від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли ще 37 пацієнтів (за день до того 39).

За добу одужало 3489 осіб. Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у країні становить 123 470, одужало - 102 270.

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Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з другою хвилею коронавірусної пандемії влада Грузії ухвалила рішення про посилення часткового локдауну, запровадженого у період з 28 листопада до 31 січня наступного року.

На засіданні уряду вирішили продовжити раніше встановлену комендантську годину, а саме з 28 листопада до 31 січня повністю заборонити пересування людей і транспорту з 21:00 до 05:00 (за винятком новорічної та різдвяної ночі). Раніше виходити з дому було заборонено з 10-ї вечора до 5-ї ранку.

Також у Грузії обмежили регулярне міжміське сполучення, а у великих містах заборонили роботу муніципального транспорту.

Ресторани та об'єкти громадського харчування зобов'язали працювати на винос, а ринки відкритого і закритого типу (крім аграрних) закрили.

Фото: Радіо Свобода