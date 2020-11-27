Україна та ще 10 країн приєдналися до санкцій Євросоюзу проти ІДІЛ та аль-Каїди

Україна та ще 10 країн, включаючи Молдову, Вірменію і Грузію, приєдналися до санкцій ЄС проти Ісламської держави та терористичної організації аль-Каїда.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація міститься у Декларації високого представника ЄС, що оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«19 жовтня 2020 року Рада ЄС ухвалила Рішення (CFSP) 2020/1516. Рішення Ради ЄС продовжує існуючі обмежувальні заходи до 31 жовтня 2021 року. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, країна процесу стабілізації і асоціації та потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Ліхтенштейн, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Республіка Молдова, Вірменія і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС», - йдеться у документі.

Як зазначив високий представник ЄС, ці країни забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню Ради ЄС. Євросоюз взяв до уваги такі зобов’язання та привітав їх.

Це рішення продовжує дію санкцій, що визначені у Рішенні Ради ЄС (CFSP) 2016/1693 у рамках спільної закордонної та безпекової політики стосовно обмежувальних заходів проти ІДІЛ та аль-Каїди, а також проти осіб, груп, підприємств та установ, які з ними асоційовані.

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Заходи вводять жорсткі обмеження на торгівлю або постачання таким терористичним суб’єктам будь-якої зброї, товарів військового або подвійного призначення, запчастин до них, будь-яку технічну допомогу з їх обслуговування.

Санкції забороняють торгівлю нафтою та нафтопродуктами, будь-які форми фінансової підтримки, включаючи позики та кредити.

Членам цих організацій заборонений в’їзд на територію Євросоюзу, це обмеження розповсюджується також на громадян країн ЄС, які належать до цих терористичних організацій.

У всіх країнах ЄС суворо переслідується будь-яка діяльність, що пов’язана із тероризмом, включаючи пропаганду насильства та екстремізму, рекрутинг.