Канадська провінція готується відмовитися від переведення годинників

Найбільш населена канадська провінція Онтаріо вирішила відмовитися від сезонної зміни часу, якщо так само вчинять сусідні юрисдикції.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідний закон ухвалив провінційний парламент.

Відповідно до нового законодавства, генеральний прокурор Онтаріо отримав право увести його в дію та скасувати сезонну зміну часу в провінції, якщо від переведення годинників відмовиться штат Нью-Йорк та провінція Квебек.

За словами автора законопроєкту Джеремі Робертса, він закличе Квебек та Нью-Йорк відмовитися “від цієї застарілої практики”.

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Зазначимо, що у Канаді саме провінційний уряд уповноважений ухвалювати рішення стосовно часового поясу. Цього року від сезонного переведення годинників відмовився Юкон, раніше таке рішення ухвалили в Нунавуті та частині провінції Саскачеван.