В Ізраїлі вперше за місяць - понад тисячу нових випадків COVID-19

В Ізраїлі вперше за місяць зафіксовано 1069 нових випадків коронавірусної хвороби за добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ynet.

За даними міністерства охорони здоров'я, кількість активних випадків коронавірусу в країні становить 9422.

Зазначається, що рівень захворюваності на COVID-19 в Ізраїлі зріс з 1,4% до 1,8% лише за 48 годин.

В Ізраїлі починаючи з п’ятниці планується відкрити 15 торгівельних центрів на один тиждень у межах "пілотної" програми уряду, аби перевірити, як вони працюватимуть в умовах суворих карантинних заходів.

Представники органів охорони здоров’я попередили, що відновлення роботи торгівельних центрів може призвести до збільшення кількості нових випадків коронавірусу.

В Ізраїлі на сьогодні зафіксовано 332 420 випадків коронавірусу та 2827 смертей унаслідок пандемії.

Як повідомлялося, 18 вересня Ізраїль запровадив другий локдаун. Було закрито школи, ресторани і готелі, інші підприємства. Запровадження карантинних обмежень сприяло зменшенню кількості заражень з 9 тисяч нових випадків на день до приблизно 2 тисяч.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 60 909 131 випадок коронавірусу, зокрема 1 430 375 летальних, одужали 42 195 066 осіб.

Фото: haaretz.com