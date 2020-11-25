Жінка, яка напала на відвідувачок ТЦ у Швейцарії, мала зв'язки з ісламістами - поліція

Жінка, яка накинулася з ножем на відвідувачок торгового центру у швейцарському Лугано, поранивши одну з них, мала зв’язки з ісламістами та намагалася поїхати в Сирію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Федеральний офіс поліції Швейцарії у Твіттері.

Зазначається, що нападниця фігурувала у розслідуванні поліції про джихадистський тероризм. В ході слідства з’ясувалося, що у 2017 році жінка у соцмережах спілкувалася з бойовиком-джихадистом із Сирії та навіть намагалася приїхати до нього. Однак на турецько-сирійському кордоні її зупинили турецькі органи влади та відправили назад до Швейцарії.

У поліції Швейцарії завили, що жінка мала проблеми з психікою, тому після повернення додому проходила лікування у психіатричній лікарні.

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Однак з 2017 року, жінка не потрапляла в поле уваги Федеральної поліції і не фігурувала у жодних розслідуваннях, пов’язаних з терористичною діяльністю.

Як повідомляв Укрінформ, 24 листопада у швейцарському місті Лугано жінка з ножем накинулася на двох відвідувачок торгового центру, завдавши одній з них серйозних поранень.

У поліції заявили, що нападниця схопила одну жінку за шию, а другій завдала ножових поранень.

Зазначається, що одна з потерпілих зазнала серйозних травм, які не становлять небезпеки для життя. У другої потерпілої легкі ушкодження.

Канцлер Австрії Себастьян Курц у Твіттері засудив напад у Лугано, назвавши його «ісламістським терактом».

«Мої думки з постраждалими, бажаю їм швидкого одужання. Ми підтримуємо Швейцарію у цей складний час. Ми дамо спільно відповідь на ісламістський тероризм у Європі та захистимо наші цінності», - написав він.

Фото: DW