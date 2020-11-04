Різанина у Ніцці: під Парижем затримали п’ятого підозрюваного

У передмісті Парижа затримали п’ятого підозрюваного у зв'язках із терористом, який 29 жовтня убив трьох людей у католицькій церкві міста Ніцци.

Про це повідомляє радіостанція France Bleu, передає Укрінформ.

Зазначається, що 17-річного юнака, який контактував із терористом через мобільний додаток, затримали у середу, 4 листопада. Він став п'ятим підозрюваним у причетності до різанини у Ніцці.

Як повідомлялося, 29 жовтня у базиліці в Ніцці чоловік зарізав трьох людей та ще кількох поранив. Одній жінці вбивця відтяв голову. Нападника затримали.

Національна антитерористична прокуратура класифікувала злочин як вбивство та посягання на вбивство, пов’язані з діяльністю терористичної організації. За словами міського голови Ніцци Крістіана Естрозі, поранений зловмисник, коли йому надавали медичну допомогу, повторював: «Аллах Акбар».

У Франції у жовтні було скоєно три акти ісламського тероризму. Обставини й мотиви ще одного нападу – на православного священника 31 жовтня у Ліоні – розслідуються.