У Франції затримали можливого спільника терориста, який влаштував різанину в Ніцці

Французька поліція затримала 47-річного чоловіка за підозрою у контактах з терористом, який 29 жовтня влаштував різанину у собору в Ніцці.

Як передає Укрінформ, про це пише Reuters.

Повідомляється, що підозрюваного затримали у четвер ввечері після того, як виявили, що він контактував із 21-річним Брахімом Ассауі, який в той же день вбив трьох людей у соборі в Ніцці.

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Відомо, що нападник був мігрантом із Тунісу та в’їхав до Франції 20 вересня цього року. Зранку 29 жовтня він зарізав трьох людей та ще кількох поранив. Одній жінці вбивця відтяв голову.

Фото: MAXPPP