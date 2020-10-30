У Франції затримали можливого спільника терориста, який влаштував різанину в Ніцці
Укрінформ
Французька поліція затримала 47-річного чоловіка за підозрою у контактах з терористом, який 29 жовтня влаштував різанину у собору в Ніцці.
Як передає Укрінформ, про це пише Reuters.
Повідомляється, що підозрюваного затримали у четвер ввечері після того, як виявили, що він контактував із 21-річним Брахімом Ассауі, який в той же день вбив трьох людей у соборі в Ніцці.
Відомо, що нападник був мігрантом із Тунісу та в’їхав до Франції 20 вересня цього року. Зранку 29 жовтня він зарізав трьох людей та ще кількох поранив. Одній жінці вбивця відтяв голову.
Фото: MAXPPP