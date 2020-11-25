Жертвами етнічної різанини в Ефіопії стали 600 осіб

Щонайменше 600 людей стали жертвами різанини, які влаштували представники народністі тиграї на півночі Ефіопії.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на урядову Ефіопську комісію із прав людини.

“За інформацією Комісії, щонайменше 600 людей, більшість з яких етнічні амгари, були вбиті у місті Майкадра 10 листопада членами молодіжного угрупування тиграїв “Самрі” за підтримки місцевих безпекових служб”, - стверджує Сіньхуа.

Зазначається, що підтвердити різанину вдалося, відрядивши до Майкадри експертів, які провели швидке розслідування.

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Як відомо, вже 3 тижні триває конфлікт між центральним ефіопським урядом та «Народним фронтом звільнення Тиграю» (НФЗТ). Уряд Ефіопії на початку листопада звинуватив НФЗТ у нападі на військову базу. НФЗТ же вважає центральну владу Ефіопії нелегітимною. Фактично мова йде про громадянську війну: число загиблих уже рахується сотнями.

Регіон Тиграй, що на півночі країни, підняв повстання проти уряду Абія Ахмеда після того, як той ініціював демократичні реформи й почав демонтаж старої авторитарно-феодальної політичної системи. Конфлікт має всі шанси вийти за межі власне Ефіопії та стати викликом для цілого регіону.