Жертвами етнічної різанини в Ефіопії стали 600 осіб
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа із посиланням на урядову Ефіопську комісію із прав людини.
“За інформацією Комісії, щонайменше 600 людей, більшість з яких етнічні амгари, були вбиті у місті Майкадра 10 листопада членами молодіжного угрупування тиграїв “Самрі” за підтримки місцевих безпекових служб”, - стверджує Сіньхуа.
Зазначається, що підтвердити різанину вдалося, відрядивши до Майкадри експертів, які провели швидке розслідування.
Як відомо, вже 3 тижні триває конфлікт між центральним ефіопським урядом та «Народним фронтом звільнення Тиграю» (НФЗТ). Уряд Ефіопії на початку листопада звинуватив НФЗТ у нападі на військову базу. НФЗТ же вважає центральну владу Ефіопії нелегітимною. Фактично мова йде про громадянську війну: число загиблих уже рахується сотнями.
Регіон Тиграй, що на півночі країни, підняв повстання проти уряду Абія Ахмеда після того, як той ініціював демократичні реформи й почав демонтаж старої авторитарно-феодальної політичної системи. Конфлікт має всі шанси вийти за межі власне Ефіопії та стати викликом для цілого регіону.