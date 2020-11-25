У Росії – другий день поспіль рекордна кількість смертей від COVID-19

За вчорашній день у Російській Федерації від коронавірусу померли 498 пацієнтів, за понеділок - 483 особи, це максимальні показники за час пандемії. За добу в країні зареєстровано 23 393 нові випадки COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф (загальноросійська статистика мінус показники незаконно анексованих Криму і Севастополя).

Згідно з його даними, загальна кількість інфікованих у Росії зросла до 2 144 229.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу було виявлено в Москві - 4685, в Санкт-Петербурзі - 3421, у Підмосков'ї - 1005, в Нижньогородській області - 457.

Загалом з початку епідемії кількість летальних випадків від COVID-19 у РФ становить 37 173. Одужали 1 646 737 людини, за добу - 25 272 пацієнти.

Сьогодні стало відомо, що в очільника російської республіки Дагестан Сергія Мелікова підтверджено коронавірусну інфекцію. Також з'явилося повідомлення про госпіталізацію через COVID-19 популярного актора, художнього керівника російського Театру сатири 86-річного Олександра Ширвіндта.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 60 240 123 випадки коронавірусу, зокрема 1 417 859 летальних, одужали 41 683 989 осіб.