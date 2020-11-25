Справа МН17: у Нідерландах почалося останнє цьогоріч засідання суду

У судовому комплексі “Схіпхол”, що біля Амстердама, о 13:00, за місцевим часом, розпочалося останнє судове засідання у 2020 році у справі про збитий над окупованим Донбасом у 2014 році малайзійський літак рейсу МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Стежити за процесом можна в режимі онлайн.

Пряма трансляція здійснюється нідерландською та англійською мовами.

Як повідомляв Укріфнорм, попередній графік слухань на наступний рік вже оприлюднено на сайті суду.

Сьогодні суд має оголосити рішення щодо запитів захисту одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова. Адвокати Пулатова просять заново допитати експертів та свідків у справі MH17 та дослідити усі докази. Сторона обвинувачення наполягає на відхиленні цих клопотань.

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. Очікується, що слухання по суті розпочнуться у 2021 році.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".