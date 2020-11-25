Уряд Естонії даруватиме захисні маски людям з низькими прибутками

Уряд Естонії прийняв рішення дарувати по дві захисні маски багаторазового використання громадянам з низькими прибутками, щоб вони могли дотримуватися нових загальнодержавних карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.

Загалом в країні буде роздано приблизно 40 тисяч масок. Міністерство фінансів організує закупівлю масок та розподілить їх між органами місцевого самоврядування, які надаватимуть їх тим, хто цього потребує.

Зокрема, їх видаватимуть особам, дохід яких не перевищує розміру прожиткового мінімуму, а це — приблизно 20 тисяч осіб.

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що кожен, незалежно від своїх прибутків, повинен мати можливість дотримуватися карантинних правил та підтримувати загальну безпеку.

Як повідомлялося, вчора уряд Естонії зобов’язав громадян носити захисні маски у громадських місцях та запровадив додаткові карантинні обмеження.

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Станом на ранок 24 листопада у світі зареєстрували 59 515 380 випадків коронавірусу, зокрема, 1 402 032 летальні випадки, а 41 157 160 осіб одужали.