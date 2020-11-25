Прем’єр канадської провінції самоізолювався через COVID-19

Прем’єр-міністр канадської провінції Саскачеван Скот Мое пішов на самоізоляцію через можливий контакт із хворим на COVID-19.

Про це пише CBC News із посиланням на речника прем’єр-міністра Саскачевану, передає Укрінформ.

“Прем’єр Скот Мое перебуває у самоізоляції після можливого контакту із хворим на COVID-19 у ресторані в місті Принц Альберт. Речник прем’єра заявив, що у Мое немає жодних симптомів, однак для перестороги він здав аналіз”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначимо, що станом на вечір понеділка на території Саскачевану із населенням у 1,2 млн осіб було зареєстровано 2 864 активні випадки COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 37 життів саскачеванців.

Нагадаємо: раніше у самоізоляцію через контакт із хворим на COVID-19 пішов прем’єр-міністр найбільшої канадської провінції Квебек Франсуа Лего. Його інфікування не підтвердилося, тож незабаром він повернувся до роботи.