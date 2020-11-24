Столтенберг сказав, коли НАТО вирішить долю місії в Афганістані

Рішення щодо майбутньої долі тренувальної місії НАТО в Афганістані прийматиметься у лютому наступного року.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час віртуального виступу перед учасниками Парламентської асамблеї НАТО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми розглянемо майбутню присутність НАТО в Афганістані під час наступної зустрічі міністрів оборони у лютому. Ми постанемо перед важким вибором - або залишитися і платити ціну за продовження військової присутності, або вийти, ризикуючи втратити всі здобутки, і мирний процес може похитнутися. Зараз зарано робити висновки. Але маємо пам’ятати, що ми увійшли в Афганістан разом, і коли настане час, маємо вийти звідти також разом, упорядковано та скоординованим шляхом», - сказав керівник Альянсу.

Він нагадав, що головною причиною, чому НАТО вже майже 20 років залишається в Афганістані, є підтримка зусиль у боротьбі з міжнародним тероризмом.

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«Сполучені Штати оголосили, що вони скоротять власну присутність в Афганістані. Але місія НАТО залишатиметься. НАТО. Ми будемо продовжувати надавати підтримку силам безпеки Афганістану. Жоден союзник не хоче залишатися в Афганістані довше, ніж це необхідно. Але ми не можемо ризикувати, щоб Афганістан знову перетворився на прихисток для міжнародних терористів, які плануватимуть або організовуватимуть атаки на наші території. Ми не можемо дозволити ІДІЛ відновити в Афганістані терористичний халіфат, який вони втратили в Сирії та в Іраку», - наголосив Столтенберг.

Як повідомлялося, у жовтні президент США Дональд Трамп висловився за повне повернення додому американського військового контингенту з Афганістану до кінця 2020 року.

Фото: www.nato.int