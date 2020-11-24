В Афганістані за 14 років понад 26 тисяч дітей загинули або отримали каліцтва

Протягом останніх 14 років бойових дій в Афганістані в середньому п'ять дітей щодня гинуть або отримують поранення.

Як передає Укрінформ з посиланням на ВВС, про це йдеться в доповіді благодійної організації Save the Children («Врятуйте дітей»).

Згідно з даними ООН, з 2005 по 2019 рік не менше 26 025 дітей були вбиті або покалічені під час збройного конфлікту в Афганістані.

Країна входить до списку 11 найнебезпечніших країн, на думку Save the Children.

У 2019 році на Афганістан припала найбільша кількість вбивств і каліцтв серед всіх глобальних конфліктів, згаданих у звіті благодійної організації: 874 афганських дитини були вбиті і 2275 отримали каліцтва.