Кілька районів Кабула обстріляли з мінометів, є жертви

Кілька районів Кабула обстріляли з мінометів, є жертви

Укрінформ
По декількох районах було випущено 23 мінометних снаряди, в результаті чого загинули щонайменше восьмеро людей і ще 31 - було поранено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

За словами офіційного представника міністерства внутрішніх справ Таріка Аріана, снаряди були випущені з двох автомобілів.

Ніхто не взяв на себе безпосередньої відповідальності за напад.

Зокрема, атака була спрямована на фешенебельний район Вазир Акбар Хан у Кабулі, в якому знаходяться дипломатичні представництва. Принаймні один снаряд був запущений по посольству Ірану. Декілька осколків потрапили в головну будівлю посольства, в результаті чого було пошкоджено вікна та офісне обладнання, але люди не постраждали.

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Як зазначається, за кілька годин до обстрілу Кабула, вибух бомби, прикріпленої до автомобіля, вбив одного співробітника служби безпеки та поранив ще трьох людей у східному районі столиці Афганістану.

Фото: Wakil Kohsar/AFP/Getty Images 

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