Кілька районів Кабула обстріляли з мінометів, є жертви

По декількох районах було випущено 23 мінометних снаряди, в результаті чого загинули щонайменше восьмеро людей і ще 31 - було поранено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

За словами офіційного представника міністерства внутрішніх справ Таріка Аріана, снаряди були випущені з двох автомобілів.

Ніхто не взяв на себе безпосередньої відповідальності за напад.

Зокрема, атака була спрямована на фешенебельний район Вазир Акбар Хан у Кабулі, в якому знаходяться дипломатичні представництва. Принаймні один снаряд був запущений по посольству Ірану. Декілька осколків потрапили в головну будівлю посольства, в результаті чого було пошкоджено вікна та офісне обладнання, але люди не постраждали.

Як зазначається, за кілька годин до обстрілу Кабула, вибух бомби, прикріпленої до автомобіля, вбив одного співробітника служби безпеки та поранив ще трьох людей у східному районі столиці Афганістану.

Фото: Wakil Kohsar/AFP/Getty Images