Пентагон заявив про готовність до передачі влади Байдену

Пентагон заявив про готовність до передачі влади Байдену

Укрінформ
Міністерство оборони США висловило готовність відповідно до закону про президентський перехідний період розпочати співпрацю з передачі влади адміністрації Джо Байдена.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву Пентагону.

У міністерстві зазначили, що команда Байдена і майбутнього віцепрезидента Камали Гарріс зв'язалася з ними ввечері у понеділок, 23 листопада.

«Грунтуючись на підтвердженні адміністратором Управління служб загального призначення (GSA), ми негайно почнемо реалізацію нашого плану з надання підтримки (команді Байдена – ред.) відповідно до статуту, політики Пентагону і меморандуму про домовленість між Білим домом і командою Байдена і Гарріс», - ідеться у повідомленні.

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Як відзначається у заяві, перехідна цільова група міністерства оборони організовує і координує всі контакти Пентагону з групою Байдена-Гарріс.

«Міністерство оборони готове надавати послуги і підтримку після виборів професійно, упорядковано і ефективно, що відповідає очікуванням громадськості від міністерства і нашим високим стандартам національної безпеки», - зауважили у відомстві.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Управління служб загального призначення Білого дому розпочало формальний процес, передбачений протоколами щодо передачі влади новій адміністрації, яка наразі формується демократом Джо Байденом.

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