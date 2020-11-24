Пентагон заявив про готовність до передачі влади Байдену

Міністерство оборони США висловило готовність відповідно до закону про президентський перехідний період розпочати співпрацю з передачі влади адміністрації Джо Байдена.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву Пентагону.

У міністерстві зазначили, що команда Байдена і майбутнього віцепрезидента Камали Гарріс зв'язалася з ними ввечері у понеділок, 23 листопада.

«Грунтуючись на підтвердженні адміністратором Управління служб загального призначення (GSA), ми негайно почнемо реалізацію нашого плану з надання підтримки (команді Байдена – ред.) відповідно до статуту, політики Пентагону і меморандуму про домовленість між Білим домом і командою Байдена і Гарріс», - ідеться у повідомленні.

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Як відзначається у заяві, перехідна цільова група міністерства оборони організовує і координує всі контакти Пентагону з групою Байдена-Гарріс.

«Міністерство оборони готове надавати послуги і підтримку після виборів професійно, упорядковано і ефективно, що відповідає очікуванням громадськості від міністерства і нашим високим стандартам національної безпеки», - зауважили у відомстві.

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Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Управління служб загального призначення Білого дому розпочало формальний процес, передбачений протоколами щодо передачі влади новій адміністрації, яка наразі формується демократом Джо Байденом.