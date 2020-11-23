Кількість померлих від COVID-19 в Італії перевищила 50 тисяч

В Італії протягом доби підтвердили коронавірус у 22 930 осіб, 630 пацієнтів з COVID-19 померли. Загальна кількість жертв пандемії в Італії сягнула 50 453 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Corriere Della Sera.

Загальна кількість випадків захворювання COVID-19 в Італії зросла до 1 431 795.

Водночас одужали від недуги вже 584 493 пацієнтів.

Протягом минулої доби в Італії було здійснено 148 945 тестів на COVID-19, що на 39 802 менше, ніж попередньої доби.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 58 985 500 випадків коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний випадок та 40 766 904 осіб одужали.

Фото: ANSA