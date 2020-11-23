Уперше в історії Франції експрезидент постане перед судом

У Парижі в понеділок починається суд над колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі, якого обвинувачують у причетності до корупційних діянь.

Про це повідомляє France 24, передає Укрінформ.

Прокурори стверджують, що Саркозі намагався заохотити суддю, пропонуючи йому працевлаштування у Монако, в обмін на інформацію про хід розслідування щодо причетності експрезидента до отримання протиправної фінансової допомоги на проведення виборчої кампанії у 2007 році.

Обвинувачення у хабарництві та застосуванні зловживанні владою, висунуті проти Саркозі, передбачають покарання у вигляді ув'язнення строком до 10 років та максимальний штраф до одного мільйона євро.

Саркозі є першим президентом Франції, відносно якого здійснюється кримінальне розслідування за обвинуваченнями у корупції.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2020 року Паризький апеляційний суд визнав правомірність розслідування підозр у фінансуванні режимом лівійського диктатора Каддафі виборчої кампанії експрезидента Франції Ніколя Саркозі. Під слідством перебувають колишній президент та декілька його родичів.

Розслідування проти Саркозі триває із 2013 року. Воно ґрунтується на оприлюдненій в ЗМІ інформації, що колишній лівійський диктатор Муаммар Каддафі передав перед початком виборчої кампанії 2007 року 50 млн євро команді кандидата у президенти Саркозі.