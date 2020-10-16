Саркозі висунули звинувачення через виборчу кампанію за «брудні гроші»

Національна фінансова прокуратура Франції висунула звинувачення щодо фінансування виборчої кампанії 2007 року колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі.

Про це повідомляє France 24.

Згідно з повідомленням, протягом останніх тижнів суд розглядав справу про підозру у неналежному фінансуванні виборчої кампанії Саркозі 2007 року.

Як зазначається, гроші, нібито, були надані лівійським диктатором Муаммаром Каддафі для реабілітації його режиму на міжнародній арені.

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Сам Саркозі відкидає ці звинувачення.

Як відомо, Саркозі обіймав посаду президента Франції з 16 травня 2007 р. по 15 травня 2012 р.