Апеляційний суд визнав правомірність кримінального переслідування Саркозі

Про це повідомляє BFM TV, передає Укрінформ.

«Розслідування триватиме. Паризький апеляційний суд підтвердив правомірність розслідувань щодо лівійського фінансування президентської кампанії Ніколя Саркозі 2007 року. Під слідством перебувають колишній президент Республіки та декілька його родичів. Вони подали декілька апеляцій», - повідомляє телеканал.

Розслідування проти Саркозі триває із 2013 року. Воно ґрунтується на оприлюдненій в ЗМІ інформації, що колишній лівійський диктатор Муаммар Каддафі передав перед початком виборчої 2007 року 50 млн євро команді кандидата у президенти Саркозі.