Експрем'єр Франції Фійон і його дружина отримали тюремні вироки

Французький суд відправив до в'язниці колишнього прем'єр-міністра країни Франсуа Фійона за махінації з фейковим оформленням дружини та дітей на роботу в парламенті, де вони не працювали, однак отримували зарплату.

Про це повідомляє в понеділок The Guardian.

"Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон та його уельська дружина Пенелопа в понеділок були засуджені до в'язниці за розтрату державних коштів у контексті скандалу щодо "фейкових робочих місць", - зазначає видання.

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Суд визнав подружжя винним у шахрайстві після розгляду, яке встановило, що дружина та двоє дітей пана Фійона отримали близько 1 мільйона євро за те, що вони були оформлені як його помічники в парламенті, однак не працювали там.

Крім того, у вердикті суддя заявив, що 66-річний Фійон, який очолював уряд при президентові Ніколя Саркозі, підірвав довіру до політичного класу Франції.

"Суд засудив Фійона до п'яти років ув'язнення, три з яких на умовний термін, й призначив йому виплатити штраф 375 тисяч євро", - зазначається в повідомленні.

Його також позбавили можливості обіймати державні посади терміном на 10 років. Його дружині присудили три роки умовного покарання. Такий же вирок отримав помічник Фіона Марк Джоуланд, який "працевлаштував" дружину експрем'єра.

Одразу після суду пара заявила, що оскаржуватиме рішення в інших інстанціях.