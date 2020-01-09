У Франції вперше судитимуть експрезидента за корупцію

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі 5 жовтня постане перед судом за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє France24 з посиланням на суд Парижа.

«Ніколя Саркозі 5 жовтня стане першим експрезидентом Франції, який постане перед судом за звинуваченнями у корупції, в рамках справи його звинувачують у спробі отримати секретну інформацію від судді», - йдеться у повідомленні.

Судовий процес триватиме до 22 жовтня.

Як зазначається, це буде перший судовий розгляд по слідчих справах проти Саркозі, який був президентом з 2007 по 2012 рік.

64-річого експрезидента звинувачують у спробі отримати через свого адвоката Тьєррі Херцога секретну інформацію від судді Гілберта Азіберта у 2014 році про іншу справу, яку з того часу було припинено. Натомість судді нібито була запропонована допомога в отриманні посади в Монако.

У червні минулого року апеляційні судді відхилили позов Саркозі, Херцога і Азіберта проти позову про корупцію та вплив на торгівлю. Херцога і Азіберта також судитимуть - за порушення професійної таємниці. Всі троє підозрюваних відмовилися від коментарів.

Після того, як Саркозі програв президентські вибори Франсуа Олланду і залишив свій пост у Соціалістичній партії, він боровся з цілою низкою звинувачень у корупції та фінансуванні виборчих кампаній, які, втім, він відкидає. У жовтні минулого року суд ухвалив, що експрезидент повинен постати перед судом за незаконне фінансування своєї президентської кампанії 2012 року - звинувачення, за яке він ризикує отримати річний термін тюремного ув'язнення і штраф.

Прокурори стверджують, що Саркозі витратив майже 43 мільйони євро (40 мільйонів доларів) на свою невдалу заявку на переобрання у 2012 році - майже вдвічі більше юридичного ліміту в 22,5 мільйона євро - з використанням підроблених рахунків. Саркозі заявив, що йому не було відомо про шахрайство з боку керівників піар-компанії Bygmalion, які є одними з 13 переслідуваних у справі.

Саркозі також пред'явили звинувачення у тому, що він прийняв мільйони євро від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі на свою першу президентську кампанію у 2007 році.

Саркозі пішов з політичного життя після того, як зазнав поразки в першому турі виборів 2016 року.

В обвинувальному висновку у справі про корупцію прокуратура порівняла дії Саркозі з діями "бувалого злочинця" і піддала критиці тактику його адвокатів, яка, за її словами, "паралізувала" розслідування.

Як пише видання, серед інших високопоставлених французьких політиків, обвинувачених у фінансових проступках, були колишні прем'єр-міністри Едуард Балладур, Франсуа Фійон, Ален Жюппе і експрезидент Жак Ширак. Однак ніхто з них не звинувачувався у корупції.

Фійон зазнав невдачі на виборах президента у 2017 році після того, як йому було пред'явлено звинувачення у використанні державних коштів для оплати несправжньої посади своєї дружини за нібито роботу в якості помічника.

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Жюппе, прем'єр-міністр при Шираку, був засуджений до умовного тюремного ув'язнення в 2004 році через скандал з фінансуванням партії.

90-річному Балладуру пред'явлені звинувачення в порушеннях фінансування виборчої кампанії.

Ширак, який помер у вересні минулого року, був першим експрезидентом, підданим суду і був визнаний винним у розтраті і нецільовому використанні державних коштів протягом свого перебування на посаді мера Парижа у 2011 році.