Іспанія планує провести COVID-вакцинацію за сім місяців

Іспанія готується провести вакцинацію більшості населення від COVID-19 упродовж наступних семи місяців.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса передає Сіньхуа.

“Ми готові. Наші прогнози <...> демонструють, що значна частина населення Іспанії отримає змогу вакцинуватися з усіма пересторогами протягом першої половини року”, - сказав Санчес.

За його словами, іспанський уряд уже розробив “комплексний план вакцинації”, який буде затверджено на засіданні у вівторок. “Завдяки цьому плану Іспанія разом із Німеччиною стане першою державою в ЄС, яка матиме повний план вакцинації”, - зазначив прем’єр-міністр.

Від початку пандемії COVID-19 виявили у понад 1,5 млн іспанців. Померли 42 619 осіб.

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