У Польщі розгорнули передове командування п'ятого корпусу армії США
В офіційній церемонії відкриття штабу корпусу в Польщі у п’ятницю взяли участь міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, посол США в Польщі Джорджет Мосбахер, а також заступник командира 5-го корпусу дивізійний генерал Терренс Маккенрік, передає кореспондент Укрінформу.
“Присутність передового командування в Польщі є гарантією відлякування потенційного агресора. З Познані 5-й корпус управлятиме сухопутними силами США, які оперують на східному фланзі НАТО”,- заявив Блащак.
Він додав, що наявність командування прискорить, у разі потреби, можливе перекидання сил США до Польщі.
Передове командування 5-го корпусу сухопутних військ ЗС Польщі буде єдиною структурою такого рівня в Європі. Головним завданням цього командування буде координація дій сухопутних військ ЗС Польщі в Європі, планування операцій та співпраця і синхронізація дій американських сил з військами інших країн НАТО.
У командуванні в Польщі служитиме понад 200 американських військовослужбовців на чолі з дивізійним генералом.