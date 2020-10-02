Таран пропонує залучити ЛитПолУкрбриг до миротворчої операції в Косово

Міжнародну литовсько-польсько-українську бригаду ЛитПолУкрбриг сьогодні слід залучати до завдань у складі міжнародних миротворчих операцій, зокрема у Косово.

На цьому 2 жовтня під час виступу у штабі ЛитПолУкрбриг в польському Любліні з нагоди 5-ї річниці створення бригади заявив міністр оборони України Андрій Таран.

“На мою думку, успішне багаторічне існування бригади є підставою для розширення шляхів і форматів її подальшого застосування, зокрема залучення командування з’єднання до заходів бойової підготовки, навчань і тренувань, що проводяться альянсом та Євросоюзом. Враховуючи надання Україні статусу партнера з розширеними можливостями пропоную відновити розгляд питання потенційної можливості залучення бригади до виконання завдань у складі міжнародних операцій та місій, наприклад до операцій в Косово”,- заявив Таран.

Він зазначив, що реалізація цієї ініціативи сприятиме поширенню міжнародного іміджу бригади та підтвердить незворотність процесів інтеграції України в євроатлантичну систему колективної безпеки.

Таран підкреслив, що заснування бригади стало черговою важливою віхою у розвитку братерських відносин між Україною, Польщею та Литвою, що ґрунтується на віковій історичній спадщині.

Український міністр наголосив, що зусилля трьох країн спрямовані на забезпечення миру та стабільності у центральній та східній Європі.

“Це особливо актуально сьогодні, коли Російська Федерація сьомий рік поспіль веде війну проти України, в результаті якої незаконно анексовано кримський півострів та окуповано частину східної України, загинуло більше 14 тис. українців, а мільйони людей стали вимушеними переселенцями”,- констатував міністр.

Він додав, що рішення про створення бригади було “своєчасним виваженим та далекоглядним”.

“Кремль отримав чіткий сигнал, що будь-який прояв агресії отримає консолідовану відповідь”,- зауважив Таран.

Міністр зазначив, що в рамках бригади українські офіцери здобувають досвід практичного досвіду з питань функціонування багатонаціонального з’єднання за стандартами Альянсу. Він зауважив, що в умовах російської агресії для України вкрай важливо надавати можливість якомога більшій кількості українських офіцерів теоретично і практично опановувати штабні процедури та стандарти Альянсу з планування, забезпечення та застосування військ сил для подальшого впровадження оптимального досвіду у повсякденній діяльності ЗС України.

“При цьому хотів би підкреслити, що бойовий досвід, набутий українцями на сході України, має бути надзвичайно цікавий та корисний польським та литовським партнерам”,- додав міністр оборони.

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Таран також зауважив, що нова політична платформа - Люблінський трикутник, яка покликана посилювати співпрацю в політичній, економічній, культурній сферах та між громадським суспільством трьох країн, матиме також важливий вплив і на військову сферу.

Як інформувалося, разом із Тараном у штабі бригади в Любліні з нагоди 5-річчя створення бригади побували також міністр оборони Литви Раймундас Каробліс та міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Як повідомлялося, угоду про створення ЛитПолУкрБриг було підписано у вересні 2014 року, остаточно її було сформовано восени 2015 року, а оперативну здатність з’єднання осягнуло в січні 2017 року. Восени 2017 року бригада отримала бойовий прапор та почесне ім’я імені Костянтина Острозького. Командування бригади розташоване у Любліні, вище командування змінюється кожні три роки.