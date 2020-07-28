ЛитПолУкрбриг не планують розширювати на інші країни
Про це під час спільної пресконференції з главами МЗС України та Литви Дмитром Кулебою і Лінасом Лінкявічусом у Любліні заявив глава польської дипломатії Яцек Чапутович, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Бригада була створена як інструмент тристоронньої співпраці у рамках НАТО. Ми ніколи не планували і не плануємо розширювати цей формат”, - констатував Чапутович.
Він зазначив, що три країни задоволені функціонуванням бригади, оскільки це дає можливість підвищувати ефективність країн в оборонній сфері.
“Для нас бригада є важливим інструментом взаємної підтримки в галузі обороноздатності, вона займає важливе місце у пріоритетах польської безпекової політики. Польща хоче зміцнювати бригаду і шукає рішень, щоб вона якомога краще виконувала свої функції”,- повідомив Чапутович.
Серед планів є, зокрема, скорочення терміну ротації військовослужбовців до складу бригади з трьох до двох років. Утім, як зауважив Чапутович, наразі це лише предмет переговорів.
Як повідомлялося, 28 липня у Польщі міністри закордонних справ України, Польщі та Литви заявили про створення "Люблінського трикутника" – нової платформи для політичного, економічного та соціального співробітництва.