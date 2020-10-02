Міністри оборони України, Польщі та Литви відзначають у Любліні 5-річчя створення ЛитПолУкрбригу

Глави оборонних відомств України, Польщі і Литви спільно відзначать у п'ятницю в Любліні 5-річчя створення міжнародної литовсько-польсько-української бригади ЛитПолУкрбриг.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Фейсбуці пресслужба бригади.

“Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак і міністр оборони України Андрій Таран здійснять візит, присвячений 5-річчю ЛитПолУкрбригу”,- йдеться в повідомленні.

У четвер в рамках відзначення 5-річного ювілею бригади в Любліні відбувся футбольний турнір, в якому взяли участь 9 команд. Перемогу у турнірі святкувала команда 19-ї люблінської механізованої бригади.

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Як повідомлялося, угоду про створення ЛитПолУкрБригу було підписано у вересні 2014 року, остаточно її було сформовано восени 2015 року, а оперативну здатність з’єднання осягнуло в січні 2017 року. Восени 2017 року бригада отримала бойовий прапор та почесне ім’я імені Костянтина Острозького. Командування бригади розташоване у Любліні, вище командування змінюється кожні три роки.