Вчені знайшли мікропластик на вершині Евересту

Вчені виявили мікропластик в снігу і талих водах на схилах Евересту аж до майданчика на висоті 8440 метрів.

Як передає Укрінформ, стаття про це опублікована в журналі One Earth.

Середня концентрація мікропластику склала 30 ± 11 частинок на літр. До складу частинок входив поліестер, акрил, нейлон і поліпропілен — полімери зі складу альпіністського одягу і спорядження.

Разом зі зростанням туризму в регіоні в останні десятиліття в усьому світі збільшувалося споживання пластику, і незабаром його полімери стали основними матеріалами для альпіністського спорядження. Згідно з дослідженням, під час активної ходьби з одного грама такого одягу може виділятися до 400 частинок мікропластика.

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Вчені під керівництвом Імоджин Неппер з Університету Плімута організували експедицію на вершину Евересту для перевірки забруднення його схилів мікропластиком. Вони дісталися до майданчика на висоті 8440 метрів, відбираючи зразки снігу і талих вод на різних точках. У кожному зразку було виміряно кількість мікропластика і визначено його склад. У дослідженні розглядалися тільки частинки більші за 30 міліметрів.

Дослідники виявили частинки мікропластика в кожному зразку снігу в кількості від 3 до 119 частинок на літр, а його середня концентрація склала 30 ± 11 частинок на літр. У снігу була більша різноманітність полімерів, ніж в талих водах струмків-в них фігурували тільки поліестер і акрил. У снігу найбільш поширеним полімером був поліестер (56%), також часто зустрічалися акрил (31%), нейлон (9%) і поліпропілен (5%). Ймовірне джерело попадання всіх ці волокон і фрагментів мікропластика в навколишнє середовище — одяг і спорядження альпіністів.

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Нагадаємо: Еверест або Джомолунгма — найвища вершина на планеті, досягає 8848 метрів над рівнем моря. Вона розташована в Гімалаях.