У Середземне море щороку потрапляє понад 200 тисяч тонн пластику

У Середземне море щороку потрапляє понад 200 тис. тонн пластику.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

За даними Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), серед усього сміття, яке потрапляє до Середземного моря від 33 країн, 94% становить саме мікропластик.

Найбільше пластику у Середземне море скидає Єгипет – близько 74 тис. тонн щороку. Італія посідає другу сходинку з близько 34 тис. тонн, Туреччина замикає трійку з 24-ма тис.

На думку експертів, це пов’язано з неправильним поводженням зі сміттям у цих країнах.

«Забруднення пластиком може завдати довгострокової шкоди наземним і морським екосистемам та біорізноманіттю», - зазначила директор МСОП Мінна Еппс

У Союзі припускають, що наразі у Середземному морі може знаходитися близько 100 млн тонн пластику.