Мадрид на десять днів закриється на в’їзд та виїзд

Столиця Іспанія у грудні закриє свій периметр на десять днів на в’їзд та виїзд.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на владу мадридського регіону пише Сіньхуа.

Зазначається, що цей обмежувальний захід триватиме з 4 по 14 грудня й покликаний “зупинити поширення коронавірусу в столицю Іспанії та з неї протягом довгих вихідних 5-8 грудня”.

За словами заступника головного санітарного лікаря мадридського регіону Антоніо Запатеро, влада прагне, “аби ситуація до Різдва була якомога кращою”.

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У самому Мадриді також триватиме щоденна комендантська година з півночі до 6 ранку й масові збори будуть обмежені шістьма особами.

Нагадаємо: під час минулих триденних вихідних 1-9 листопада, пересування з Мадрида так само обмежували.