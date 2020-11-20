У Вірменії ще один міністр подав у відставку - ЗМІ

Подав у відставку міністр освіти, науки, культури і спорту Вірменії Араїк Арутюнян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє news.am.

За даними журналістів, Арутюнян має намір зайнятися партійною діяльністю.

Раніше вірменські ЗМІ повідомили, що про складання повноважень оголосив міністр оборони Вірменії Давид Тоноян.

Як повідомлялося, від уряду прем'єр-міністра Нікола Пашиняна чекають указу про розпуск на тлі багатотисячних демонстрацій після підписання угоди про припинення вогню в Нагірному Карабасі, яке забезпечило територіальне просування Азербайджану в цьому регіоні.

16 листопада президент Вірменії Армен Саркісян заявив про необхідність провести у країні позачергові парламентські вибори, а до тих пір передати управління країною уряду національної згоди.

9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання спільної з президентами РФ і Азербайджану заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.