Північна Ірландія на два тижні вводить жорсткий карантин

У Північній Ірландії з 27 листопада на два тижні посилять карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Готельний сектор, а також підприємства, де надання послуг передбачає близький контакт з клієнтом, на кшталт перукарень, закриті у країні вже п'ять тижнів. Починаючи з 27 листопада протягом двох тижнів будуть закриті магазини і підприємства, що надають послуги і продають товари другорядної важливості, а також церкви.

Школи залишаться відкритими, але є ймовірність продовження різдвяних канікул.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема 1 365 634 летальні, подолали недугу 39 722 802 особи.

Фото: news.sky.com