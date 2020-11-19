Вуличні заворушення в Уганді: 34 поранених, троє загиблих

Щонайменше троє людей загинуло й 34 отримали поранення унаслідок заворушень, що охопили Кампалу, столицю Уганди, після арешту опозиційного кандидата в президенти.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив речник поліції Уганди Фред Енанга, пише Сіньхуа.

За його словами, троє загиблих отримали вогнепальні поранення.

“Прикро, що троє безневинних життів було втрачено унаслідок заворушень у місті. Обставини загибелей будуть оприлюднені після проведення розтину”, - сказав Енанга.

Він додав, що поліція арештувала кілька підозрюваних, причетність яких буде перевірено після нормалізації ситуації в місті.

“Об’єднані безпекові служби не дозволять цим актам насильства перерости в громадянську кризу. Наша швидка реакція, камери зовнішнього спостереження та команди із контролю за натовпами спромоглися відтіснити налаштовані до насильства групи зі сльозогінним газом й іншою летальною зброєю”, - повідомив речник.

Нагадаємо: опозиціонера Роберта Куагулануя було арештовано нібито за порушення пов’язаного із COVID-19 карантину під час виборчої кампанії. Вибори президента Уганди заплановані на наступний рік. Виборча комісія країни вже затвердила 11 кандидатів, в тому числі й чинного президента.

Фото: Themba Hadebe