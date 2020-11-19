Вуличні заворушення в Уганді: 34 поранених, троє загиблих
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив речник поліції Уганди Фред Енанга, пише Сіньхуа.
За його словами, троє загиблих отримали вогнепальні поранення.
“Прикро, що троє безневинних життів було втрачено унаслідок заворушень у місті. Обставини загибелей будуть оприлюднені після проведення розтину”, - сказав Енанга.
Він додав, що поліція арештувала кілька підозрюваних, причетність яких буде перевірено після нормалізації ситуації в місті.
“Об’єднані безпекові служби не дозволять цим актам насильства перерости в громадянську кризу. Наша швидка реакція, камери зовнішнього спостереження та команди із контролю за натовпами спромоглися відтіснити налаштовані до насильства групи зі сльозогінним газом й іншою летальною зброєю”, - повідомив речник.
Нагадаємо: опозиціонера Роберта Куагулануя було арештовано нібито за порушення пов’язаного із COVID-19 карантину під час виборчої кампанії. Вибори президента Уганди заплановані на наступний рік. Виборча комісія країни вже затвердила 11 кандидатів, в тому числі й чинного президента.
Фото: Themba Hadebe