У Малі ліквідували ватажка «Аль-Каїди»

Французькі військові у Малі ліквідували одного із ватажків терористичної організації "Аль-Каїда".

Про це повідомляє у п’ятницю Міністерство збройних сил Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.

Один із головних заступників лідера "Аль-Каїди" та військовий керівник терористичного угруповання «Об'єднання за перемогу ісламу і мусульман» (RVIM) Бах Аг Мусса був убитий 10 листопада у регіоні Менака в Малі.

Французькі військові знешкодили джихадиста у результаті спеціальної операції із застосуванням вертольотів і наземних сил, що проводилася у рамках антитерористичної операції «Бархан» в африканському регіоні Сахель.

Колишній офіцер збройних сил Малі, полковник, Бах Аг Мусса причетний до здійснення багатьох терористичних атак. Він був включений Радою безпеки ООН до списку міжнародних терористів.

Як повідомляв Укрінформ, Україна розглядає питання про приєднання до європейської бойової тактичної групи «Такуба», яка діє в африканському регіоні Сахель у складі сил антитерористичної операції «Бархан» під французьким командуванням.

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Франція проводить антитерористичну операцію «Бархан» у Сахель спільно із п’ятьма країнами регіону (Малі, Буркіна Фасо, Чад, Мавританія та Нігер), а також європейськими партнерами із серпня 2014 року. Метою операції є боротьбі з озброєними терористичними групами джихадистів.

В операції беруть участь 5100 військовослужбовців, бойові й транспортні літаки та вертольоти, дрони, бойові броньовані машини, автомобільна техніка.