Афганські сили безпеки вбили одного з найбільш розшукуваних терористів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, афганські сили безпеки вбили Абу Мухсіна аль-Масрі, провідного ватажка "Аль-Каїди", який входив до списку найрозшукуваніших терористів Федерального бюро розслідувань, повідомило Національне управління безпеки Афганістану.
Breaking news : as a result of NDS special force unit operation in ghazni province an al-Qaida key member for Indian sub contanint, Abu Muhsen Almisry were killed pic.twitter.com/4fmWzA5T4e— NDS Afghanistan (@NDSAfghanistan) October 24, 2020
Керівник Національного контитерористичного центру США Кріс Міллер у своїй заяві підтвердив загибель Аль-Масрі, зазначивши, що його "виведення .. з поля бою є серйозною невдачею для терористичної організації, яка постійно зазнає стратегічних втрат через заходи США та їх партнерів".
У США Аль-Масрі звинувачується у наданні матеріальної підтримки та ресурсів іноземній терористичній організації та у змові щодо вбивства громадян США.
Аль-Масрі, який вважається другим за ієрархією ватажком Аль-Каїди, був вбитий під час спецоперації у провінції Газні, повідомило Національне управління безпеки Афганістану.
У ФБР відмовилися коментувати цю інформацію.
Фото: АА