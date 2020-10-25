Афганські сили безпеки вбили одного з найбільш розшукуваних терористів

Афганські сили безпеки вбили одного з найбільш розшукуваних терористів

Укрінформ
Афганські сили безпеки вбили одного з лідерів «Аль-Каїди», який перебував у списку "найбільш розшукуваних терористів" ФБР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, афганські сили безпеки вбили Абу Мухсіна аль-Масрі, провідного ватажка "Аль-Каїди", який входив до списку найрозшукуваніших терористів Федерального бюро розслідувань, повідомило Національне управління безпеки Афганістану.

Керівник Національного контитерористичного центру США Кріс Міллер у своїй заяві підтвердив загибель Аль-Масрі, зазначивши, що його "виведення .. з поля бою є серйозною невдачею для терористичної організації, яка постійно зазнає стратегічних втрат через заходи США та їх партнерів".

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У США Аль-Масрі звинувачується у наданні матеріальної підтримки та ресурсів іноземній терористичній організації та у змові щодо вбивства громадян США.

Аль-Масрі, який вважається другим за ієрархією ватажком Аль-Каїди, був вбитий під час спецоперації у провінції Газні, повідомило Національне управління безпеки Афганістану.

У ФБР відмовилися коментувати цю інформацію.

Фото: АА

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