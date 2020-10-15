У двох терактах в Афганістані загинули 8 осіб

Восьмеро цивільних загинуло й 25 отримало поранення унаслідок вибуху двох саморобних бомб у Афганістані.

Про це повідомляє Укрінформ, із посиланням на Сіньхуа.

Зазначається, що унаслідок першого теракту в провінції Герат загинули п’ятеро дітей й постраждало ще десятеро цивільних, коли транспорт, у якому вони їхали на весілля, наїхав на імпровізовану міну.

Ще троє людей загинуло й 14 отримало поранення, в тому числі один правоохоронець, коли у місті Мехтарлам вибухнула бомба, прикріплена до поліційного автомобіля.

“Понад 800 цивільних загинули й 2330 отримало травми від саморобних вибухових пристроїв у 2019 році”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: бойовики в Афганістані зазвичай використовують саморобні вибухові пристрої для нападів на безпекові служби, однак від терактів часто страждають й цивільні.