Замах на губернатора в Афганістані: 8 загиблих і 38 поранених, чиновник - живий

Унаслідок замаху на кортеж губернатора афганської східної провінції Лагман - Рахматуллу Ярмала загинуло восьмеро людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

Ще 38 осіб отримали поранення.

За словами речника губернатора, вибух стався в результаті підриву терориста-смертника у понеділок вранці, коли високопосадовець прямував з дому на роботу у центральній частині провінції. Сам Ярмал пережив замах на власне життя.

В афганському МВС уточнили, що серед загиблих є чотири охоронці губернатора та четверо цивільних. У міністерстві додали, що 38 постраждалих є цивільними.

Терористичне угруповання «Талібан» ще не взяло на себе відповідальність за напад.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні у Кабулі було здійснено замах на віцепрезидента Афганістану Амруллу Салеха. Під час руху конвою високопосадовця спрацював вибуховий пристрій, але сам віцепрезидент не постраждав. В результаті вибуху загинуло десяток людей, ще 16 осіб постраждали.