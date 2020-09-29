В Афганістані на міні підірвався автобус, 14 загиблих
Укрінформ
Щонайменше 14 цивільних загинули в афганській провінції Дайкунді в результаті підриву міни на дорозі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.
За даними речника МВС країни, трагедія сталася у вівторок вранці, коли пасажирський автобус наїхав на міну.
Він додав, що серед загиблих 7 жінок, 5 дітей та двоє чоловіків.
Зазначається, що для провінції Дайкунд, яка вважається безпечною, це другий підрив міни цього року.
У МВС Афганістану одразу поклали відповідальність на терористичне угрупування «Талібан», проте самі терористи поки що не прокоментували цей вибух.
Як повідомляв Укрінформ, вчора співробітники безпекових служб Афганістану вбили вісьмох бойовиків Талібану, в тому числі командира дивізії.
Фото: ariananews.af