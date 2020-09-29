В Афганістані на міні підірвався автобус, 14 загиблих

Щонайменше 14 цивільних загинули в афганській провінції Дайкунді в результаті підриву міни на дорозі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

За даними речника МВС країни, трагедія сталася у вівторок вранці, коли пасажирський автобус наїхав на міну.

Він додав, що серед загиблих 7 жінок, 5 дітей та двоє чоловіків.

Зазначається, що для провінції Дайкунд, яка вважається безпечною, це другий підрив міни цього року.

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У МВС Афганістану одразу поклали відповідальність на терористичне угрупування «Талібан», проте самі терористи поки що не прокоментували цей вибух.

Як повідомляв Укрінформ, вчора співробітники безпекових служб Афганістану вбили вісьмох бойовиків Талібану, в тому числі командира дивізії.

Фото: ariananews.af