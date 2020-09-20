В результаті авіаударів ВПС Афганістану загинули 12 цивільних

В результаті авіаударів ВПС Афганістану загинули 12 цивільних

Укрінформ
В результаті авіаударів ВПС Афганістану по базі Талібану загинули щонайменше 12 мирних жителів, ще десять — отримали поранення.

Про це в суботу, 19 вересня, повідомило агентство Reuters, передає Укрінформ.

Відзначається, що трагедія трапилася в північній провінції Кундуз. У військовому відомстві повідомили, що їм вдалося ліквідувати 40 бойовиків радикального руху. При цьому інформацію про загиблих цивільних осіб військові не підтвердили, але підкреслили, що ведеться розслідування.

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Нагадаємо: раніше в цій же провінції в результаті нападу талібів на КПП загинули п'ять співробітників афганської поліції та чотири бойовики. Сили безпеки розгорнули операцію з розшуку інших озброєних осіб.

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