В результаті авіаударів ВПС Афганістану загинули 12 цивільних

В результаті авіаударів ВПС Афганістану по базі Талібану загинули щонайменше 12 мирних жителів, ще десять — отримали поранення.

Про це в суботу, 19 вересня, повідомило агентство Reuters, передає Укрінформ.

Відзначається, що трагедія трапилася в північній провінції Кундуз. У військовому відомстві повідомили, що їм вдалося ліквідувати 40 бойовиків радикального руху. При цьому інформацію про загиблих цивільних осіб військові не підтвердили, але підкреслили, що ведеться розслідування.

An Afghan MP says 11 civilians were killed while 5 bodies are missing & several others are injured. A Provincial Council member says 12 civilians killed & 10 injured, while a local security official says more than 20 civilians were killed & injured: Reuters journalist #Kunduz pic.twitter.com/8pjvzgnN2f — FJ (@Natsecjeff) September 19, 2020

Читайте також: В Афганістані від атак талібів загинули понад 30 силовиків

Нагадаємо: раніше в цій же провінції в результаті нападу талібів на КПП загинули п'ять співробітників афганської поліції та чотири бойовики. Сили безпеки розгорнули операцію з розшуку інших озброєних осіб.