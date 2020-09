В результаті авіаударів ВПС Афганістану загинули 12 цивільних

Про це в суботу, 19 вересня, повідомило агентство Reuters, передає Укрінформ.

Відзначається, що трагедія трапилася в північній провінції Кундуз. У військовому відомстві повідомили, що їм вдалося ліквідувати 40 бойовиків радикального руху. При цьому інформацію про загиблих цивільних осіб військові не підтвердили, але підкреслили, що ведеться розслідування.

An Afghan MP says 11 civilians were killed while 5 bodies are missing & several others are injured. A Provincial Council member says 12 civilians killed & 10 injured, while a local security official says more than 20 civilians were killed & injured: Reuters journalist #Kunduz pic.twitter.com/8pjvzgnN2f