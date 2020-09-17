В Афганістані від атак талібів загинули понад 30 силовиків

Щонайменше 32 співробітників Сил безпеки Афганістану загинули в різних частинах країни в результаті атак терористів з угруповання «Талібан».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.

За словами місцевих чиновників, ще щонайменше 25 силовиків отримали поранення.

Як повідомив речник губернатора провінції Нангархар Аттаюлла Когіані, унаслідок атак талібів у середу вночі загинуло щонайменше 20 силовиків та ще 15 отримали поранення.

Він додав, що у відповідь було вбито близько 29 терористів та 25 отримали поранення.

Місцеві чиновники також повідомили, що у провінції Герат було вбито ще шестеро силовиків на одному з КПП.

Зазначається, що в результаті нападів талібів у провінціях Бадгіс та Урузган було вбито ще по три співробітники сил безпеки та десяток силовиків отримали поранення.

У самій терористичній організації відмовилися коментувати атаки.