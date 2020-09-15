Штати продовжують шукати докази підкупу талібів росіянами – генерал Маккензі
Про це повідомив у понеділок в інтерв'ю американському телеканалу NBC News командувач Центральним командуванням США генерал Френк Маккензі, передає Укрінформ.
"Ми продовжуємо шукати ці докази. Я просто ще не побачив їх. Але це питання не закрите", - прокоментував генерал процес розслідування.
Як повідомляв Укрінформ, у червні американське видання The New York Times розповіло про виявлені американською розвідкою факти, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, аби ті вбивали військових США та сил міжнародної коаліції в Афганістані.
Пізніше глава Пентагону Марк Еспер запевнив, що ця інформація, як і будь-які інші звіти, були "серйозно сприйняті" командуванням – незалежно від підтвердженої вірогідності чи впевненості в отриманих даних.
Міністр оборони також підкреслив, що обговорював це питання з командуванням сил США на місці, однак твердих доказів, що пов'язували б причетність ГРУ ГШ Росії до організації атак талібів знайдено не було.