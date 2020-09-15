Штати продовжують шукати докази підкупу талібів росіянами – генерал Маккензі

Американська сторона наразі не припинила шукати докази підкупу росіянами афганських талібів з метою організації вбивств військових США та союзників у Афганістані.

Про це повідомив у понеділок в інтерв'ю американському телеканалу NBC News командувач Центральним командуванням США генерал Френк Маккензі, передає Укрінформ.

"Ми продовжуємо шукати ці докази. Я просто ще не побачив їх. Але це питання не закрите", - прокоментував генерал процес розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, у червні американське видання The New York Times розповіло про виявлені американською розвідкою факти, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, аби ті вбивали військових США та сил міжнародної коаліції в Афганістані.

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Пізніше глава Пентагону Марк Еспер запевнив, що ця інформація, як і будь-які інші звіти, були "серйозно сприйняті" командуванням – незалежно від підтвердженої вірогідності чи впевненості в отриманих даних.

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Міністр оборони також підкреслив, що обговорював це питання з командуванням сил США на місці, однак твердих доказів, що пов'язували б причетність ГРУ ГШ Росії до організації атак талібів знайдено не було.