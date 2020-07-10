Глава Пентагону назвав непідтвердженими розвіддані про підкупи талібів з боку РФ

Міністр оборони США Марк Еспер підтвердив, що був ознайомлений з повідомленнями щодо підкупів афганських талібів Росією, однак зазначив, що ці відомості не були підтверджені належним чином.

Про це він заявив у четвер, під час слухань у Комітеті з питань Збройних сил Палати представників, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Жоден розвідувальний орган Міністерства оборони не зміг підтвердити цей звіт", - заявив Еспер, додавши також, що в розвідувальних брифінгах, які він отримав, не було слова "винагорда" (грошових виплат з боку росіян – ред.).

Глава Пентагону запевнив, що ця інформація, як і будь-які інші звіти, були "серйозно сприйняті" командуванням – незалежно від підтвердженої вірогідності чи впевненості в отриманих даних. Еспер також підкреслив, що обговорював це питання з командуванням сил США на місці, в Афганістані.

Нагадаємо: минулого місяця американське видання The New York Times розповіло про виявлені американською розвідкою факти, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, аби ті вбивали військових США та сил міжнародної коаліції в Афганістані.