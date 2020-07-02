Доповіді розвідки США з негативом про Росію розлючували Трампа – CNN

Ще на початку своєї кар'єри в Білому домі Дональд Трамп агресивно реагував на доповіді розвідки про підривну діяльність Росії, тож таку інформацію стали подавати в письмових звітах, яких він не читав.

Про це повідомляє CNN з посиланням на кілька джерел, пов’язаних з адміністрацією Трампа.

"На початку президентського терміну виявилося, що коли усний брифінг включав розвіддані, пов’язані з підривною діяльністю Росії проти США, у тому числі докази втручання в американську внутрішню політику, Трамп часто ставав розлюченим", - зазначається в публікації.

При цьому, за інформацією джерел, президент вимагав відповідей від керівників розвідки, чому вони продовжують зосереджуватися на Росії.

"Президент створив середовище, у якому не радилося, якщо не заборонялося, згадувати будь-які розвіддані, що виставляли Росію в невигідному світлі", - зазначив колишній високопосадовець адміністрації Трампа.

Через це розвідувальна інформація про Росію подавалася президенту США у щоденних письмових звітах, які він ігнорував.

"Доповідачі (з розвідувальної спільноти – ред.) з часом виявили, що Трамп часто не читав доповіді, обмежуючи себе у важливій інформації, включаючи загрози, пов'язані з Росією та іншими регіонами світу", - вказується в матеріалі.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня виник скандал навколо інформації, яку оприлюднила The New York Times про виявлені розвідкою США дані, що російське ГРУ платило афганським талібам гроші, аби ті вбивали американських військових. При цьому зазначалося, що Трампа поінформували про це наприкінці березня й запропонували варіанти відповіді – від дипломатичної заяви до нових санкцій проти Росії. Президент США ніяк не зреагував на це й заявив, що не отримував такої розвідувальної інформації.

Фото: The White House