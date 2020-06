Зближення Трампа і Путіна неможливе через "російські премії" за вбитих талібами американців - ЗМІ

Успіхи першого терміну Дональда Трампа у Білому домі перекреслені невдалими спробами зближення з Росією, а тепер, коли його каденція добігає кінця, зближення стає неможливим через інформацію розвідки про премії бойовикам від російських спецслужб за вбитих в Афганістані американських солдатів.

Про це пише французьке видання La Croix.

«Справа російських премій підтверджує труднощі зближення Трампа і Путіна. Складний кейс нагадує, наскільки нормалізація виявляється неможливою для президента США, який вчергове запропонував запросити на наступний саміт G7 Володимира Путіна, якого виключили у 2014 році з G8 за анексію Криму», - зазначає ЗМІ.

Свої висновки видання робить на основі експертних оцінок та нещодавньої публікації колег з американської газети New York Times. Вона оприлюднила інформацію про те, що американська розвідка отримала докази сплати Москвою «премій бойовикам за вбивство американських солдатів в Афганістані». При цьому, пише La Croix, хоча напередодні адміністрація Трампа і заявила, що у «американської розвідки немає беззаперечних доказів на цій стадії», місцеві політики розпочали кампанію тиску на Дональда Трампа. Видання цитує кількох з них. «Усі дороги ведуть до Путіна», - заявила представник палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Натомість сенатор-республіканець Корі Гарднер закликав внести Росію до «чорного списку держав, які підтримують тероризм».

Віцепрезидент фонду «Спадщина» з питань зовнішньої та оборонної політики Джеймс Джей Карафано вважає ситуацію справжньою катастрофою. «Проблема, полягає в тому, що для того, щоб мати кращі відносини з Росією, ти повинен був би змінити Путіна, але немає найменшої ознаки того, що Путін хоче змінитися», - зазначив експерт, який захищає нинішню політику адміністрації Трампа, як таку, що «фактично виявляла певну твердість щодо росіян». За його словами, інформація про «російські премії в Афганістані» підтверджує, що зближення «не є варіантом».

Представник Міжнародного центру вчених Вудро Вілсона Метью Роянські вважає, що погані й без того відносини лише погіршилися. «Для тих, хто стежить за цією справою, не дивно дізнатися, що росіяни шукають способів вбивства американців. Ми в конфлікті з цими людьми», - сказав він. За словами Роянські, шість років санкцій показали, що США спроможні «завдати трохи шкоди Росії, але зовсім не те, щоб змусити її змінити своє ставлення». «Ескалація ймовірно, продовжиться, тим більше, що Москва здається, не робить ставку на Трампа, як на кандидата в президенти», - сказав він, додавши, що діалог між країнами триватиме й надалі.

Як повідомлялося, 26 червня, газета The New York Times оприлюднила дані, що американські спецслужби ще кілька місяців тому дійшли висновку: Росія обіцяла талібам премії за вбивство американців. У повідомленні The New York Times йшлося також, що дані спецслужб США базувалися частково на допитах полонених афганських бойовиків. Видання вказувало, що Трамп іще від березня 2020 року мав цю інформацію.

Білий дім заперечив, що Трампа інформували про «російські премії в Афганістані». А речник талібів заявив, що рух «Талібан» рішуче відкидає звинувачення. Він наполягає, що озброєні таліби не потребують сторонніх вказівок у визначенні цілей.