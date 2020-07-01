Білий дім заперечує, що Трампа недостатньо інформують про загрози для США

Після тверджень Дональда Трампа, ніби він не отримував даних про підривну діяльність Росії проти США в Афганістані, Білий дім неочікувано заявив, що його глава є «найбільш поінформованою людиною на планеті» про загрози для США.

З відповідною заявою виступила речниця Білого дому Кейлі Макенані, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Чинний президент, запевняю вас, є найбільш поінформованою особою на планеті Земля в питаннях щодо загроз, які виникають перед нами», - наголосила речниця Трампа.

Вона також підкреслила, що глава Білого дому «справді читає», а також «заслуховує усні розвідувальні звіти».

Водночас Макенані розкритикувала американські ЗМІ, які оприлюднили розвідувальні дані про змову Росії проти США в Афганістані, та заявила, що це шкодить країні.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого тижня The New York Times оприлюднила інформацію від джерел в американській розвідці про спроби Росії підкупити талібів у Афганістані з метою здійснення терактів проти військових США у цій країні. За інформацією газети, про це розвідка поінформувала президента ще в березні й запропонувала варіанти реагування – від дипломатичного тиску до санкцій.

Однак Трамп проігнорував всі пропозиції, а згодом заявив, що йому нічого не доповідали про цю справу.

Фото: The White House