Білий дім заперечує, що Трампа недостатньо інформують про загрози для США
З відповідною заявою виступила речниця Білого дому Кейлі Макенані, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Чинний президент, запевняю вас, є найбільш поінформованою особою на планеті Земля в питаннях щодо загроз, які виникають перед нами», - наголосила речниця Трампа.
Вона також підкреслила, що глава Білого дому «справді читає», а також «заслуховує усні розвідувальні звіти».
Водночас Макенані розкритикувала американські ЗМІ, які оприлюднили розвідувальні дані про змову Росії проти США в Афганістані, та заявила, що це шкодить країні.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого тижня The New York Times оприлюднила інформацію від джерел в американській розвідці про спроби Росії підкупити талібів у Афганістані з метою здійснення терактів проти військових США у цій країні. За інформацією газети, про це розвідка поінформувала президента ще в березні й запропонувала варіанти реагування – від дипломатичного тиску до санкцій.
Однак Трамп проігнорував всі пропозиції, а згодом заявив, що йому нічого не доповідали про цю справу.
Фото: The White House