Білий дім заперечує, що Трампа недостатньо інформують про загрози для США

Білий дім заперечує, що Трампа недостатньо інформують про загрози для США

Укрінформ
Після тверджень Дональда Трампа, ніби він не отримував даних про підривну діяльність Росії проти США в Афганістані, Білий дім неочікувано заявив, що його глава є «найбільш поінформованою людиною на планеті» про загрози для США.

З відповідною заявою виступила речниця Білого дому Кейлі Макенані, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Чинний президент, запевняю вас, є найбільш поінформованою особою на планеті Земля в питаннях щодо загроз, які виникають перед нами», - наголосила речниця Трампа.

Вона також підкреслила, що глава Білого дому «справді читає», а також «заслуховує усні розвідувальні звіти».

Водночас Макенані розкритикувала американські ЗМІ, які оприлюднили розвідувальні дані про змову Росії проти США в Афганістані, та заявила, що це шкодить країні.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого тижня The New York Times оприлюднила інформацію від джерел в американській розвідці про спроби Росії підкупити талібів у Афганістані з метою здійснення терактів проти військових США у цій країні. За інформацією газети, про це розвідка поінформувала президента ще в березні й запропонувала варіанти реагування – від дипломатичного тиску до санкцій.

Однак Трамп проігнорував всі пропозиції, а згодом заявив, що йому нічого не доповідали про цю справу.

Фото: The White House

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