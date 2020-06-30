У Конгресі США закликають до нових санкцій проти Росії за змову з талібами

Після повідомлень про наміри Росії платити талібам за теракти проти військових США і сил коаліції в Афганістані Вашингтон мусить запровадити проти Москви відповідні санкції.

Про це на пресконференції заявив голова комітету з питань розвідки Палати представників США Адам Шифф, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З огляду на ці звинувачення (на адресу РФ – ред.) президент Сполучених Штатів не повинен запрошувати Росію на саміт G7 або (відновлювати – ред.) G8. Ми маємо розглянути, які санкції будуть доцільними, аби стримати подальшу зловмисну активність Росії", - підкреслив впливовий конгресмен-демократ.

Шифф разом із колегами зробив цю заяву після пресбрифінгу в Білому домі. Члени Демократичної партії виступили з гострою критикою президента Трампа, який заперечує, що знав про ситуацію довкола підривної діяльності РФ проти США в Афганістані.

За повідомленнями американських ЗМІ, які посилаються на джерела у спецслужбах, на початку цього року Дональд Трамп отримав відповідну письмову доповідь від розвідувальної спільноти Сполучених Штатів.

Зазначалося, що Білому дому доповіли про змову Росії з талібами щодо вбивств військових США в Афганістані ще на початку 2019 року. За даними ЗМІ, ця інформація була розміщена щонайменше в одному з письмових звітів розвідки, які президент США отримує щодня. Зокрема повідомлялося, що тодішній радник з національної безпеки Джон Болтон повідомив колегам, що поінформував Трампа про дані розвідки ще у березні 2019 року.

Болтон 29 червня відмовився коментувати, чи він ознайомлював Трампа з цими свідченнями. Він припустив, що президент США заявляє про власну неінформованість стосовно російських провокацій, аби виправдати відсутність відповіді на них.

Своєю чергою в Білому домі заявили, що Трамп досі не поінформований про ці дані розвідки, оскільки вони не були цілком перевірені.

Нещодавно авторитетні американські видання, посилаючись на джерела у розвідувальних колах, написали, що російська розвідка пропонувала щедру грошову винагороду талібам за вбивство військових США або сил коаліції в Афганістані.

За даними американських ЗМІ, підрозділ російської військової розвідки, який нібито фінансував напади на сили коаліції в Афганістані, також може бути пов'язаний з останніми гучними вбивствами у Європі.

Крім того, як стверджується у матеріалі The New York Times, Дональду Трампу доповіли про ці висновки розвідки ще в березні 2020 року, однак адміністрація Трампа жодним чином не зреагувала на ці дані.

США та ісламістське угруповання «Талібан» 29 лютого підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.