Білий дім знав про змову Росії з талібами ще торік – ЗМІ

Вищому керівництву Білого дому доповіли про змову Росії з талібами щодо вбивств військових США в Афганістані ще на початку 2019 року.

Про це повідомляє AP з посиланням на власні джерела.

"Найвищі чиновники Білого дому були поінформовані на початку 2019 року про розвіддані, які свідчили про те, що Росія пропонувала талібам винагороду за вбивства американців", - йдеться у повідомленні.

За даними джерел, ця інформація була розміщена щонайменше в одному з письмових звітів розвідки, які президент США Дональд Трамп отримує щодня.

За інформацією AP, тодішній радник з національної безпеки Джон Болтон також повідомив колегам, що поінформував Трампа про дані розвідки у березні 2019 року.

Білий дім не відповів на запит про обізнаність президента Трампа чи інших чиновників щодо провокацій РФ 2019 року. У Білому домі заявили, що Трамп не був і досі не є поінформований про ці дані розвідки, оскільки вони не були цілком перевірені.

Джон Болтон відмовився коментувати в понеділок, чи він ознайомлював Трампа з цими свідченнями у 2019 році. Він припустив, що Трамп заявляє про власну неінформованість щодо російських провокацій, щоб виправдати відсутність відповіді на них.

Як повідомлялося, днями авторитетні американські видання, посилаючись на джерела у розвідувальних колах, написали, що російська розвідка пропонувала щедру грошову винагороду талібам за вбивство американських військових або солдатів коаліції в Афганістані.

За даними американських ЗМІ, підрозділ російської військової розвідки, який нібито фінансував напади на солдатів коаліції в Афганістані, також може бути пов'язаний із останніми вбивствами у Європі.

Крім того, як стверджується у матеріалі The New York Times, президенту США Дональду Трампу доповіли про ці висновки розвідки ще в березні 2020 року, однак адміністрація Трампа жодним чином не відреагувала на ці дані.

США та ісламістське угруповання "Талібан" 29 лютого підписали мирну угоду, покликану покласти край 18-річній війні в Афганістані.