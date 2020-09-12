У Досі почалися прямі мирні перемовини влади Афганістану з талібами

У Досі в суботу, 12 вересня, розпочалися прямі мирні переговори між урядом Афганістану і представниками радикального ісламістського руху "Талібан".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW з посиланням на агентство AFP.

Прямі переговори з межафганського врегулювання відбуваються вперше за десятиліття - попри те, що насильство на місцях в Афганістані триває.

Очільник урядової делегації, голова Вищої ради з національного примирення Абдулла Абдулла закликав до негайного припинення вогню і додав, що з моменту підписання мирної угоди в Досі в лютому 2020 року 12 тис. мирних жителів загинули, ще 15 тис. отримали поранення.

"Ми повинні використовувати цю виняткову можливість для досягнення миру. Ми повинні зупинити насильство і якомога швидше домовитися про режим тиші. Ми наполягаємо на гуманітарному перемир'ї", - додав Абдулла.

У перемовинах, окрім Абдулли, беруть участь глава МЗС Афганістану Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тані, керівник Держдепартаменту США Майкл Помпео, спецпредставник Вашингтона з афганського врегулювання Залмай Халілзад і мулла Абдул Гані Барадар, який вважається другою за важливістю постаттю руху "Талібан". Помпео закликав сторони діалогу в Досі визначитися з політичною системою Афганістану.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг своєю чергою вже назвав ці переговори "найкращим шансом на мир" і закликав світову спільноту "цілком прийняти їх".

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Як повідомлялося 29 лютого, спецпредставник США щодо Афганістану Залмай Халілзад і заступник лідера "Талібану" Абдулла Гані Барадар підписали історичний мирний договір. Відповідно до нього на першому етапі число американських військових у цій країні буде скорочено на третину: з 13 тисяч до 8600 осіб. Упродовж 135 днів США та їхні союзники планують вивести війська з п'яти військових баз в Афганістані. Перемовини між "Талібаном" і представниками афганських політичних сил про стале і всеосяжне припинення вогню мали розпочатися ще 10 березня. Вашингтон заявив про готовність зняти санкції з членів руху. У відповідь таліби гарантували, що Афганістан не стане притулком для терористів і що вони не використовуватимуть територію країни для дій, що становлять загрозу безпеці США і їхнім союзникам. Відповідно до угоди, до початку межафганських переговорів про стале і всеосяжне припинення вогню як заходи зміцнення довіри має бути звільнено до 5 тис. прибічників руху і до 1 тис. осіб, що утримуються талібами.

Фото: Al Jazeera