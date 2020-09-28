У Афганістані вбили високопоставленого керівника Талібану

Співробітники безпекових служб Афганістану вбили вісьмох бойовиків Талібану, в тому числі командира дивізії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, пише Сіньхуа із посиланням на речника поліції провінції Кундуз Хіджратули Акбарі.

“Національні сили оборони й безпеки Афганістану очистили від бойовиків Талібану чотири селища й знищили вісім бойовиків у районі Аліабад під час операції, що триває останні дні. Ще дванадцятеро бойовиків отримали під час зіткнень поранення”, - сказав Акбарі.

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Він додав, що силовикам вдалося знищити автомобіль бойовиків та 11 саморобних вибухових пристроїв.

Нагадаємо: останні кілька років у афганській провінції Кундуз тривають активні зіткнення. Хоча між офіційним Кабулом та представниками Талібану відбуваються мирні перемовини у Катарі, сутички в Афганістані не припиняються. Використовуючи проти силовиків засади, бойовики Талібану намагаються захопити маленькі містечка чи цілі райони в Афганістані, прагнучи консолідувати свої позиції.