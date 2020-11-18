Німеччина почала головування у Раді Європи

Німеччина розпочала піврічне головування у Комітеті міністрів Ради Європи (КМРЄ).

Як інформує власний кореспондент Укрінформу, передача головування від Греції до ФРН пройшло у форматі відеоконференції, повідомили у пресслужбі Ради Європи.

Новим головою КМРЄ на наступні 6 місяців став міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас.

Пріоритети німецького головування включають зміцнення імплементації прав і зобов'язань країн-членів у відповідності до Європейської конвенції з прав людини; опрацювання стандартів у сфері штучного інтелекту, зокрема щодо впливу на права людини; боротьба із поширенням онлайн мови ненависті; ситуація із ромами; а також ширше залучення молоді до галузі прав людини.